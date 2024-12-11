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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısında Bakan Vekili Hakkani öldü

Afganistan'daki intihar saldırısında geçici hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani öldü.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Afganistan'da intihar saldırısında Bakan Vekili Hakkani öldü
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Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı binasının içinde intihar saldırısı meydana geldi.

Saldırıda Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Hakkani, hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da daha önce terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılar neticesinde bazı Afgan yetkililer de hayatını kaybetmişti.

Halilurrahman Hakkani, şu an Afganistan'ı yöneten Taliban'ın önemli bileşenlerinden olan Hakkani Grubu'nun önemli isimlerinden biri olarak ön plandaydı.

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