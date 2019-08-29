Afganistan'da kadın polislere silahlı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde iki kadın polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Ülkedeki bütün IŞİD hücreleri yok edilecek Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Argandab ilçesinde görevli iki kadın polisin, Medad kavşağında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Sputnik'in haberine göre, saldırıda, iki kadın polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, kadınlardan birisinin 5 yıl, diğerinin ise bir yıldır polis olarak görev yaptığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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