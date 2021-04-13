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Dünya

Afganistan'da karakola saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Nisan 2021 Salı 20:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 20:44
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Farah İl Şura Başkanı Dadullah Kani, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Farah merkezindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çoğu sivil 22 kişinin yaralandığını ifade eden Kani, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün gece saatlerinde ve bu sabah Taliban militanlarının Belh ve Baglan vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda, 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

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