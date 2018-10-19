Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaşamını yitirdi

Kabil'in Kara Bağ İlçe Kaymakamı Muhammed Azim Del Aka, başkentten Kapisa'ya giden düğün konvoyunun Kara Bağ'ın Barik Ab bölgesinde karşı yönden gelen araçlarla çarpıştığını belirtti.

Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Del Aka, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Del Aka, kaza sonucu birçok aracın hasar gördüğünü kaydetti.