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Dünya

Afganistan'da kömür madenindeki göçükte 10 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçükte 10 madenci hayatını kaybetti.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:52
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Taliban geçici hükümetinin Baglan Kültür Müdürü Mustafa Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın Nahrin ilçesinin Çinarek kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.

Nahrin İlçesi Kömür Madeni Müdürü Mevlevi Abdullah Hamıd da madende medyana gelen göçük sonucu 10 madencinin hayatını kaybettiğini, 10 madencinin de kurtarıldığını belirtti.

Hamıd, madendeki göçüğün grizu patlaması sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen sene de aynı ilçedeki bir diğer kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi yaşamını yitirmişti.

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.

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