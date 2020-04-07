İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,714
  • EURO
    7,299
  • ALTIN
    357.135
  • BIST100
    94122.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı 423'e çıktı
Dünya

Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı 423'e çıktı

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 423'e çıktı.

AA07 Nisan 2020 Salı 10:33 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:34
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, en çok vaka sayısının Herat ve Kabil'de görüldüğünü, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Ülke genelinde daha önce 299 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 423'e çıktığını belirten Mayar, şu ana kadar 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Halkın sokağa çıkma yasağına uymadığını belirten Mayar, bu nedenle salgının her yere yayıldığını ifade etti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük mesai süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Evlat nöbeti sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı
FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı

FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.