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Dünya

Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı 174'e yükseldi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 174'e yükseldi.

AA31 Mart 2020 Salı 10:16 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:16
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Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde daha önce 95 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 174'e çıktığını bildirdi.

Vaka sayısının 131 olduğu ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinin birinci sırada yer aldığını ifade eden Mayar, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Dört kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Bu arada ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için Afganistan'a 15 milyon dolar yardım yapılacağı bildirildi.

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