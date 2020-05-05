AA 05 Mayıs 2020 Salı 13:15 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 13:16

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.



Daha önce 2 bin 171 olarak açıklanan vaka sayısının 3 bin 224'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 95 kişinin yaşamını yitirdiğini, 421 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, en çok vakanın başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin de ikinci sırada yer aldığını kaydetti.



Afganistan'da sokağa çıkma yasağına pek uyulmadığını dile getiren Mayar, bu nedenle hastalığın yayılmasının hızlı ilerlediğini vurguladı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

