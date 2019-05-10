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Afganistan´da mayın infilak etti: 4 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan´da yola yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

  • DHA
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Patlama, Afganistan´ın Faryab eyaletinde yer alan Dawlat Abad şehrinde bulunan Chah Shanqou bölgesinde meydana geldi. Afganistan´ın TOLO News haber kanalında yer alan habere göre, yola yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu yaşları 8 ila 12 arasında değişen 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
 
Ayrıca haberde, mayının Taliban tarafından hükümet güçlerine karşı yerleştirilmiş olduğu bilgisine yer verildi, ancak Taliban tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı bilgisine yer verilmedi.

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