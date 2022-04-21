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Dünya

Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı.

IHA21 Nisan 2022 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:09
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Afganistan'ın Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde patlama meydana geldi. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, patlamada 31 kişi öldü, 87 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentinde ise askeri personeli taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralıların olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Nangarhar eyaletine bağlı Khogyani bölgesinde Taliban'a ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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