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O ülkenin Milli İstihbarat Başkanlığı binasına saldırı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

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