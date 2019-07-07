O ülkenin Milli İstihbarat Başkanlığı binasına saldırı
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
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