Afganistan'da NATO hava saldırısında sivillerin hedef alındığı iddiası

Badahşan İl Şura Başkanı Ahmad Başir Samim, NATO kuvvetlerine ait uçakların, Badahşan'ın Varduç ilçesinde sivilleri bombaladığını,saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini,15 sivilin yaralandığını söyledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman ise sivillerin, Taliban'ın roketli saldırısında yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından Rahimullah, yaptığı açıklamada, saldırının NATO uçaklarınca gerçekleştirildiğini, ölü sayısının 10'un üzerinde olduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili NATO'dan henüz açıklama yapılmadı.