Afganistan'da patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir yardım kurumu ofisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi.
Patlamada 6 kişinin yaralandığını ifade eden Hogyani, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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