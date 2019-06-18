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Afganistan'da patlama: 4 yaralı

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Paktiya Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Zurmat ilçe merkezinde bir el arabasına yerleştirilen bombanın, kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti. Tebessüm, patlamada 4 sivilin yaralandığını söyledi.

Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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