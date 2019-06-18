Afganistan'da patlama: 4 yaralı
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmat ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sivilin yaralandığı bildirildi.
- AA
Paktiya Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Zurmat ilçe merkezinde bir el arabasına yerleştirilen bombanın, kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti. Tebessüm, patlamada 4 sivilin yaralandığını söyledi.
Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.