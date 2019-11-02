Afganistan´da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti
fganistan´da kenarında yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 5 öğrenci hayatını kaybetti.
- DHA
Afganistan´ın kuzeyinde yer alan Tahar bölgesinde okula giden çocukların hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili bilgi veren yetkililer Mohammad Azam Afzalı ve Sayed Sakahuddin Burhani, dört kişinin de yaralandığını duyurdu.
Afganistan 209. Askeri Birliği´nden yapılan açıklamada ise bombanın Taliban tarafından yerleştirildiği iddia edildi.
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