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Dünya

Afganistan'da patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

AA1 Nisan 2022 Cuma 15:59 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 15:59
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Taliban geçici hükümetinin Helmand Kültür Müdürlüğü, Marca ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin, çocukların oyun oynadığı sırada patladığını açıkladı.

Patlamada 5 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

Yine ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıklamıştı.

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