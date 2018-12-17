Afganistan'da meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü
Afganistan'ın Logar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğü bildirildi.
- AA
Logar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şahpur Ahmadzey, cadde kenarına yerleştirilen bombanın, Çarah ilçesine giden ve sivilleri taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadzay, bombayı bölgeye Taliban örgütünün yerleştirdiğini ileri sürdü.
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