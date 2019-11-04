Afganistan’da patlama: 8 ölü

Afganistan’ın Bağlan vilayetine bağlı Akahil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Bağlan Vilayeti Polis Sözcüsü Ahmad Cavid Başarat, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Başarat son iki günde Taliban tarafından yerleştirilen 20 bombanın imha edildiğini dile getirdi.