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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı binasının dışında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırınına ardından silah sesleri duyuldu.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı binasının dışında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından silah sesleri duyuldu.

Kabil merkezli TOLOnews haber sitesi, Afgan polisini patlamayı doğruladığını ve olay yerine bir çok polisin naklediğini aktardı.

Ayrıntılar Geliyor.....

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