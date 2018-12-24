Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Reuters haber ajansının Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı binasının dışında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından silah sesleri duyuldu.

Kabil merkezli TOLOnews haber sitesi, Afgan polisini patlamayı doğruladığını ve olay yerine bir çok polisin naklediğini aktardı.

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