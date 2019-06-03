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Afganistan'da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

  • DHA
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Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi´ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

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