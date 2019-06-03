Afganistan'da patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.
- DHA
Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi´ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı
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