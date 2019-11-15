Afganistan'da patlamada bir çocuk öldü

Saberi İlçe Kaymakamı Abdulhay Zazai, basına yaptığı açıklamada, Saberi ilçe merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Zazai, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.