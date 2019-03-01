Taliban'ın Afganistan'da bir polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis hayatını kaybetti

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.