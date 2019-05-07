Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 8 ölü
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.
- AA
Tahar Valiliği Sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Çarsiha bölgesi, Hoca Bahaddin ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hicri, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.
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