Afganistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 5 ölü

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı 2 kişinin, Herat'ın 6. Polis Merkezi'ne girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Farhad, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Farhad, saldırganların yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Görgü tanıkları ise hala silah seslerinin duyulduğunu dile getirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.