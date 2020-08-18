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Dünya

Afganistan'da roket eve isabet etti: 2'si çocuk 5 sivil öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etti. Saldırıda 2'si çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 14:13 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 14:13
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Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Ender ilçesine bağlı Sere köyünde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışma sırasında Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini ifade eden Cumazadah, saldırıda 2'si çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde başkent Kabil'de düzenlenen roketli saldırılarda 10 kişi yaralanmıştı.

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