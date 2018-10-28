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Afganistan'da roketli saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin temaslarda bulunmak üzere gittiği, ülkenin güneyindeki Helmand kentine roketli ve bombalı saldırı düzenlendi.

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Helmand Polis Sözcüsü Abdul Salam Afgan, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Helmand merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kent merkezine roket mermisi fırlatıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Afgan, Gani ve beraberindeki heyetin saldırıdan zarar görmediğini söyledi.

Görgü tanıkları ise atılan 3 roket mermisinden birinin Gani'nin konakladığı otelin yakınına isabet ettiğini öne sürdü.

Öte yandan güvenlik yetkilileri, roket saldırılarının ardından kent merkezinde bir patlama yaşandığını bildirdi.

Saldırıları Taliban örgütü üstlendi.

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