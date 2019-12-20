Afganistan’da savaşın çocukları

20.12.2019 02:57 - Güncelleme: 20.12.2019 02:57

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre Afgan topraklarında bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8’i ise çocuk. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi. Afganistan’ın Pençşir Vilayeti’nde yaşayan 9 yaşındaki Eimal bu kurbanlardan yalnızca biri. Boş bir arazide oynayan çocuk, oyuncak zannettiği cismin bir mayın olduğunu hiç tahmin edemezdi. Mayını eline almasıyla büyük patlama meyda geldi. Eimal yaşama tutunmayı başarsa da bir gözünü ve birçok parmağını kaybetti. Kabil’deki bir rehabilitasyon merkezine gelen 13 yaşındaki Abdullah ise, bir mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti. Abdullah kendisi için hazırlanan proteze alışmaya çalışıyor. Abdullah, Afganistan’da kendisi gibi ampüte olan 46 bin 194 kişiden sadece biri.

Ülke arazisinin yüzde 20’si mayınlarla kaplı

Sovyetler Birliği’nin Afganistan işgalinin ardından yollara ve arazilere milyonlarca mayının döşenmesiyle ve ardından yaşanan iç savaşlar, Amerikan işgali ile Afgan halkına yüz binlerce patlamamış bomba ve havan mermisi miras kalmış oldu. Halen ülkenin yüzde 20’si mayın ve bombalarla doluyken bu patlayıcılar 259 ilçede tehlike oluşturuyor. Yaklaşık 30 yıldır Afganistan’da mayın temizleme kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 90 kilometrekare alan mayından temizlenirken, 17,4 milyon adet mayının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Afganistan, mayın ve patlamamış mühimmatların tehdit oluşturduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor.