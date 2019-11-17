Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kara Bağ ilçesinde 4 savcının, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.
- AA
Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Rasuli, basına yaptığı açıklamada, bir olayı araştırmak için görevlendirilen 4 savcının Kara Bağ'a giderken ilçe yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Saldırıda 2 savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Rasuli, 2 savcının da yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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