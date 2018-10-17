Afganistan’da seçim ofisine saldırı: 7 yaralı

İlk belirlemelere göre milletvekili adayı dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan’ın Helmand kentinde 20 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler kapsamında milletvekili adayı general Abdul Jabbar Qahraman’ın seçim ofisine yönelik düzenlenen saldırıda milletvekili adayı dahil 4 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında ofiste düzenlenecek seçimlere ilişkin toplantı yapıldığı öğrenildi. Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, patlayıcının adayın oturduğu koltuğa yerleştirilmiş olduğunu belirtti. Olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.