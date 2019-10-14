23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,93
  • 6,5453
  • 284.805
  • 95056.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının birkaç gün daha ertelendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlana Muhammed Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de açıklanması planlanan kesin olmayan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının birkaç gün daha ertelendiğini söyledi.

Oy sayımı ve sisteme kayıt yapma işleminin devam ettiğini belirten Abdullah, bu konuda işlemlerin dikkatli yapılmasının önemini vurguladı.

Sonuçların açıklanması için kesin bir tarih belirtmekten kaçınan Abdullah, hileli oyların geçersiz sayılarak sisteme girilmediğini kaydetti.

- TALİBAN'IN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN 4'ÜNCÜ SEÇİM
 

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA