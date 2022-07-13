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Dünya

Afganistan'da sel bir haftada 63 can aldı

Afganistan'da son bir haftada özellikle doğu vilayetlerinde etkili olan sellerde 63 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
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Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada 12 vilayeti etkisi altına alan seller nedeniyle şu ana kadar 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin de yaralandığını söyledi.

En fazla kaybın kaydedildiği vilayetlerin Nuristan, Lağman, Logar, Paktiya, Gazni, Meydan Vardak, Zabul ve Uruzgan olduğunu belirten Hakkani, afet nedeniyle 12 binden fazla evin zarar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın ise telef olduğunu kaydetti.

Ülkenin doğu vilayetlerinde 22 Haziran'da meydana gelen depremde 1200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

  • Afganistan
  • Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani
  • 63 kişi hayatını kaybetti

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