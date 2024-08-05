Afganistan'da sel felaketi: En az 10 ölü

Afgan basınına açıklamada bulunan Zabul Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zabihullah Cevher, çeşitli vilayetlerde dün gece aşırı yağışların başladığını ve sellerin meydana geldiğini aktardı.

Sellerin önemli miktarda mal kaybına da yol açtığını belirten Cevher, seller nedeniyle şu ana kadar en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin yaralandığını kaydetti.

Cevher, seller nedeniyle kapanan Kabil-Kandahar yolunun yeniden faaliyete başladığını bildirdi.

MAYIS AYINDA EN AZ 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mayıs ayında başta Bağlan vilayeti olmak üzere Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde meydana gelen seller nedeniyle en az 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sebebiyle oluşan seller, can ve mal kayıplarının yüksek olmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi doğal afetler nedeniyle hayatını kaybediyor.