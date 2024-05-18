İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı
Dünya

Afganistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

Afganistan'ın Türkmenistan sınırındaki Faryab vilayetinde meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirirken, ülkenin kuzey vilayetlerinde son haftalarda etkili olan aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölenlerin sayısı 400'e yaklaştı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Afganistan'da sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı
ABONE OL

TOLO News'a konuşan Faryab Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, vilayetteki seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Muradi, ayrıca iki bin dönümden fazla tarım arazisinin kullanılamaz olduğunu, 1000'den fazla evin hasar aldığını ve 300'den fazla hayvanın telef olduğunu belirtti.

Öte yandan, gün içerisinde Gor vilayetinde de aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca insanın kayıp olduğu açıklanmıştı.

300'DEN FAZLA İNSANIN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Afganistan'ın kuzeyinde ağırlıklı Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), söz konusu sellerde 300'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.