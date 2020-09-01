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Dünya

Afganistan'da sel nedeniyle 10 günde 190 kişi hayatını kaybetti

Afganistan Doğal Afetler Yönetimi Bakanlığı, ülkenin 15 farklı bölgesinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle 190 kişinin yaşamını yitirdiğini 172 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 21:20 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 21:20
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Afganistan Doğal Afetler Yönetimi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda; başta Parvan, Kapisa, Pençşir, Vardak, Nangarhar, Paktiye, Host, Nuristan, Kunar, Lahman, Bamyan ve Gazni bölgeleri olmak üzere 15 bölgede meydana gelen sel baskınlarında 10 gün içerisinde 190 kişinin yaşamını yitirdiği, 172 kişinin de yaralandığı açıklandı. 

Raporda; selin 4 bin aileyi etkilediği ve 3 bin ailenin erzak yardımı aldığı ifade edildi. Selde bin 55 evin hasar gördüğü, can kayıplarının en çok yaşandığı yerin ise Parvan bölgesi olduğu belirtildi. Parvan bölgesinde hala bulunamayan cansız bedenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

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