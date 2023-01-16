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Dünya

Afganistan'da soğuk havada 24 kişi donarak hayatını kaybetti

Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
Afganistan'da soğuk havada 24 kişi donarak hayatını kaybetti
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Afgan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin özellikle iç ve kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar can aldı.

Buna göre, Badgis'de 4'ü çocuk 5, Herat ve Bağlan'da sokaklarda yaşayan 9, Host'ta 5, Faryab'da 2, Cüzcan'da 2 ve Sar-e Pol'da 1 kişi donarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yüzlerce kişinin hipotermi nedeniyle hastanelere müracaat ettiği ve binlerce büyükbaş hayvanın da öldüğü ifade edildi.

Afganistan'da, ekonomik kriz nedeniyle kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Öte yandan, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olduğu ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini de güçleştiriyor.

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