Afganistan'da Taliban 2 ilçeye saldırdı: 6 ölü

Andhoy ilçe Kaymakamı Sultan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezi yakınındaki polis karakollarına saldırdığını belirtti. Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sancar, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi. Sancar, saldırı sonucu 3 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Kurgan Kaymakamı Muhammed İbrahim Tinmes, militanların Kurgan'a düzenlediği saldırıda Yaka Ling polis karakolunun kontrolünün örgüt üyelerinin eline geçtiğini bildirdi. Tinmes, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.