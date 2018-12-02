Afganistan'da Taliban 2 ilçeye saldırdı: 6 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ve Kurgan ilçelerine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü.
- AA
Andhoy ilçe Kaymakamı Sultan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezi yakınındaki polis karakollarına saldırdığını belirtti. Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sancar, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi. Sancar, saldırı sonucu 3 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Kurgan Kaymakamı Muhammed İbrahim Tinmes, militanların Kurgan'a düzenlediği saldırıda Yaka Ling polis karakolunun kontrolünün örgüt üyelerinin eline geçtiğini bildirdi. Tinmes, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
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