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Dünya

Afganistan'da Taliban, 53 Afgan askerini serbest bıraktı

Afganistan'da Taliban, 53 Afgan askerini serbest bırakırken, ülkenin doğusunda karakola saldırdı.

İHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:19
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Afganistan’da Taliban tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkenin kuzeyinde bulunan Faryab ve Badghis bölgelerinde 53 Afgan askerinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Afganistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada ise Taliban’ın doğuda bulunan Laghman şehrinde ki karakola saldırarak, 6 Afgan askerini şehit ettiklerini ifade etti. Laghman’da görevli ismini açıklamayan bir yetkili ise karakol saldırısında 20 den fazla Afgan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sediq Sediqqi, yaptığı açıklamada Taliban’ın Laghman saldırısına tepki göstererek, “Taliban’ın son saldırıları, savaşın devamı ve Afganları öldürme isteklerini vurgulayarak beyan ediyor” İfadelerini kullandı. Sediqqi, “Uluslararası ülkelerden bu saldırıyı kınamalarını talep ediyorum. Taliban, şiddete devam ediyor” dedi.

Öte yandan, Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal, yaptığı açıklamada Taliban’a seslenerek, “Devlet şu ana kadar bin Taliban mahkumu serbest bıraktı, şimdi de sıra Taliban’da” dedi.

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