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Afganistan'da Taliban'ın askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki operasyondan dönen askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
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Sançarak Kaymakamı Nakibullah Dakik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birkaç gündür Taliban'a yönelik operasyonun devam ettiğini belirtti.

Operasyonu tamamlayan askerlerin konvoy halinde Sar-i Pul merkezine doğru giderken Sançarak ilçe merkezi çıkışında militanların pususuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Dakik, militanların saldırısında 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dakik, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 tankın kullanılamaz hale geldiği, 3 askerin esir alındığı iddia edildi.

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