Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 14 ölü

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada militanların Şindent'teki askeri karakola saldırması sonucu 14 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Farhad, saldırının ardından 20 askerin örgüt tarafından esir alındığını belirtti.
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