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Afganistan'da Taliban komutanı öldürüldü

Afganistan’ın güneyinde Taliban komutanlarından Abdul Manan'ın öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
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Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manan'ın Helmand eyaletinin Nevzad ilçesinde hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, Manan'ın öldürülmesinin Taliban'a büyük bir darbe olduğunu vurguladı.

Taliban kazanmıyor

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen ay yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı yürütülen operasyonlarda verilen kayıplara değinmiş ve "Taliban kazanan bir konumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Afgan ordusunun Taliban'la yaşanan çatışmalarda 2015'ten bu yana 28 bin 529 kayıp verdiğini kaydeden Gani, bu kayıpların çoğunun sabit mevzilere yönelik saldırılarda verildiğini, Afgan Hava Kuvvetleri ile komandolarının Taliban'ın elinden toprak almayı sürdüreceğini öne sürmüştü.

Diğer yandan, Afganistan'da 17 yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesi çabaları sürerken, son olarak Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşmüş ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

Gani, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için kurulacak uzlaşı komisyonunun üyelerini belirlemek amacıyla parti liderleri ve siyasilerle görüşmeye başlamıştı.

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