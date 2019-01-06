Afganistan'da Taliban militanları 12 kişiyi kaçırdı

Farah İl Şura Başkan Yardımcısı Şah Mahmud Naimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan aracın, Farah'ın Derabad bölgesinde Taliban militanları tarafından durdurulduğunu ve araçtaki bir kamu görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.

Militanların, araçta bulunan 12 kişiyi kaçırdığını ifade eden Naimi, kaçırılanların devlet memurları ve siviller olduğunu belirtti.

Naimi, kaçırılanların serbest bırakılması için henüz çalışma başlatılmadığını kaydetti.