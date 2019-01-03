Afganistan'da Taliban'ın polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polis öldü
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki polis karakoluna Taliban militanlarının yaptığı saldırıda 10 polis öldü.
- AA
Baglan Valisi Abdulhay Nemati, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Baglan'ın merkezindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.
Saldırıda 10 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nemati, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldüğü iddia edildi.
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