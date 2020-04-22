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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarında 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde üç ayrı noktaya düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:54
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Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un merkezi, Sançarak ve Suzma Kale ilçelerine eş zamanlı silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 11 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve birinin de Taliban tarafından rehin alındığını belirtti.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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