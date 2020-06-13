İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da Taliban saldırılarında 9 polis öldü
Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarında 9 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor ve Kandahar vilayetlerinde polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 9 polis hayatını kaybetti.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:03
ABONE OL

Gor vilayetinin Pasaband ilçe Emniyet Müdürü Aka Fahruddin, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pasaband’ın Abek köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Fahruddin, olayda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını ve saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Taliban militanlarının, Kandahar’ın Dand ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 16 militanın ise öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban’dan henüz saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.