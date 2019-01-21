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Afganistan’da Taliban saldırısı: 12 ölü

Afganistan’da Taliban’ın askeri üsse yönelik bomba yüklü araç saldırısında 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Afganistan’da Taliban Vardak eyaletinde askeri üsse bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Afgan yetkililer, saldırıda 12 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 28 güvenlik gücünün ise yaralandığını duyurdu.
 

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