Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında bulunan Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
- AA
Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Şutur Han bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydeden Hatibi, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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