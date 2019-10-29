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Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü

Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.

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Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.

Havadan görüntülendi... İşte Bağdadinin öldürüldüğü yer

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