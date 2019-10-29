Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 güvenlik görevlisi ve 1 sivil öldü
Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.
- AA
Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.