Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin öldüğü bildirildi.
- AA
Badahşan Emniyet Amiri Muhammed Tarık Ziapur, militanların, Badahşan merkezindeki 6. polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 3 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ziapur, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
Ziapur, çatışmada ayrıca bir militanın öldürüldüğünü kaydetti.
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