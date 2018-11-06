Afganistan'da Taliban saldırısı: 30 ölü

Afganistan'da, Taliban militanlarının, batıdaki Farah vilayetinin Puş Koh ilçesinde sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 30 sınır polisi öldü.

Puş Koh Kaymakamı Abdul Hakim Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin İran sınırındaki karakola saldırması sonucu 30 sınır polisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda 20 sınır polisinin örgüt tarafından rehin alındığını ifade eden Nuri, karakolun militanların kontrolüne geçtiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada, karakoldaki çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği iddia edildi.