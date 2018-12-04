Taliban'ın saldırısı sonucu 6 Afgan güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
- AA
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine iki koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada Sayyad İlçe Emniyet Müdürü Abdul Malek Nizami ile 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Amani, çatışmada ayrıca 13 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin de yaralandığını kaydetti.
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