Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Taliban'ın saldırısı sonucu 6 Afgan güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine iki koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada Sayyad İlçe Emniyet Müdürü Abdul Malek Nizami ile 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Amani, çatışmada ayrıca 13 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin de yaralandığını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA